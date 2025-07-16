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Главная Новости дня РФ сбросила авиабомбу вблизи магазина "Аврора" в Доброполье

РФ сбросила авиабомбу вблизи магазина "Аврора" в Доброполье

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:02
РФ атаковала Доброполье в Донецкой области, погибли люди
Последствия атаки. Фото: местные СМИ

Российские войска в среду, 16 июля, нанесли авиационный удар по городу Доброполье Донецкой области. В результате атаки погибли люди, много пострадавших.

Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

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"Сегодня Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области — во время, когда люди возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина "Аврора", — говорится в сообщении.

Наслідки російської авіаудару по центру Добропілля — зруйновані будівлі та пожежа
Последствия атаки. Фото: местные СМИ

По словам Лубинца, есть погибшие и много пострадавших. На месте работают спасатели, медики, а также военные врачи, поскольку местная больница не может принять всех раненых.

Рятувальники та медики працюють на місці удару по Добропіллю, є загиблі та поранені
Последствия атаки. Фото: местные СМИ

Лубинец подчеркнул, что это очередной сознательный удар по гражданским и это свидетельствует о том, что Россия — государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев.

"Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!", — добавил Омбудсмен.

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Скриншот поста Лубинца

Напомним, сегодня погиб еще один человек, который получил ранения в результате атаки на Черновцы 12 июля.

А сегодня россияне нанесли один из самых мощных ударов по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Донецкая область обстрелы Дмитрий Лубинец война в Украине атака Авиаудар
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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