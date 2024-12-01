ДТП у Дніпрі 1 грудня — поліція затримала водія BMW

ДТП у Дніпрі 1 грудня. Фото: t.me/UA_National_Police

У Дніпрі поліція затримала водія, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у неділю, 1 грудня.

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ДТП у Дніпрі

Відомо, що аварія сталася о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. За попередньою інформацією, водій BMW в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

ДТП у Дніпрі 1 грудня. Фото: t.me/UA_National_Police

ДТП у Дніпрі 1 грудня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали водія BMW.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. На місці події загинула дитина

Також 30 листопада на об'їзній дорозі біля Вінниці сталася аварія за участі двох легкових автомобілів.