ДТП у Дніпрі 1 грудня — поліція затримала водія BMW

У Дніпрі затримали водія, який вчинив смертельну ДТП — фото
У Дніпрі поліція затримала водія, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у неділю, 1 грудня.
ДТП у Дніпрі
Відомо, що аварія сталася о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. За попередньою інформацією, водій BMW в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.
"Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали водія BMW.
Нагадаємо, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. На місці події загинула дитина
Також 30 листопада на об'їзній дорозі біля Вінниці сталася аварія за участі двох легкових автомобілів.
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