У Дніпрі автомобіль збив людей на пішохідному переході — є загиблі

У Дніпрі автомобіль збив людей на пішоході — загинула дитина
У Дніпрі на пішохідному переході автомобіль на великій швидкості збив людей. Наразі відомо про загиблу дитину та чотирьох постраждалих.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ у неділю, 1 грудня.
Моторошна аварія у Дніпрі
Ввечері 1 грудня у Дніпрі на пішохідному переході чорний BMW збив чотирьох людей.
За попередньо інформацією, на місці аварії загинула дитина. Ще четверо осіб отримали тілесні пошкодження, їх було госпіталізовано.
За даними місцевих ЗМІ, світлофори на переході не працювали. Очевидці зазначають, що автомобіль рухався на великій швидкості й навіть не гальмував.
На місці аварії працюють слідчі.
Нагадаємо, 30 листопада на об’їзній дорозі біля Вінниці сталася серйозна аварія за участі двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.
Раніше ми писали про те, що у Львівській області на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.
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