У Дніпрі автомобіль збив людей на пішохідному переході — є загиблі

Розбитий автомобіль. Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі на пішохідному переході автомобіль на великій швидкості збив людей. Наразі відомо про загиблу дитину та чотирьох постраждалих.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у неділю, 1 грудня.

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Ввечері 1 грудня у Дніпрі на пішохідному переході чорний BMW збив чотирьох людей.

Розбитий автомобіль. Фото: Нацполіція

За попередньо інформацією, на місці аварії загинула дитина. Ще четверо осіб отримали тілесні пошкодження, їх було госпіталізовано.

Наслідки ДТП у Дніпрі. Фото: Нацполіція

За даними місцевих ЗМІ, світлофори на переході не працювали. Очевидці зазначають, що автомобіль рухався на великій швидкості й навіть не гальмував.

Місце аварії у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

На місці аварії працюють слідчі.

Нагадаємо, 30 листопада на об’їзній дорозі біля Вінниці сталася серйозна аварія за участі двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.

Раніше ми писали про те, що у Львівській області на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.