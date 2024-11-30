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На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото

30 листопада 2024 17:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ДТП у Вінницькій області — автівку розірвало на дві частини, водій загинув
Автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 30 листопада, на об’їзній дорозі біля Вінниці сталася серйозна аварія за участі двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення двох автомобілів водій "Форда" загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виклик, деблокували його тіло із понівеченого авто.

ДТП Вінниччина
Автівку розірвало на дві частини. Фото: ДСНС

В автомобілі "Тойота" постраждали троє людей, які опинились заблокованими всередині. Їх вдалося звільнити за допомогою спеціального гідравлічного обладнання.

"Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно", — йдеться у повідомленні.

Аварія на Вінниччині
Постраждалих деблокують рятувальники. Фото: ДСНС

У ДСНС підкреслили, що причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

На Вінниччині сталася ДТП
Рятувальні роботи. Фото: ДСНС

А у Львівській області на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.

Також ми писали, що у місті Подільськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 82-річна жінка. Відомо, що водій збив її на пішохідному переході.

ДТП аварія ДСНС Вінниця авто автомобіль водії

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