ДТП у Вінницькій області — автівку розірвало на дві частини, водій загинув

Автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: ДСНС

У суботу, 30 листопада, на об’їзній дорозі біля Вінниці сталася серйозна аварія за участі двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальна операція

За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення двох автомобілів водій "Форда" загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виклик, деблокували його тіло із понівеченого авто.

Автівку розірвало на дві частини. Фото: ДСНС

В автомобілі "Тойота" постраждали троє людей, які опинились заблокованими всередині. Їх вдалося звільнити за допомогою спеціального гідравлічного обладнання.

"Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих деблокують рятувальники. Фото: ДСНС

У ДСНС підкреслили, що причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Рятувальні роботи. Фото: ДСНС

А у Львівській області на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.

Також ми писали, що у місті Подільськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 82-річна жінка. Відомо, що водій збив її на пішохідному переході.