ДТП у Вінницькій області — автівку розірвало на дві частини, водій загинув

На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото
У суботу, 30 листопада, на об’їзній дорозі біля Вінниці сталася серйозна аварія за участі двох легкових автомобілів. Унаслідок ДТП є загиблий та постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальна операція
За інформацією рятувальників, унаслідок зіткнення двох автомобілів водій "Форда" загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виклик, деблокували його тіло із понівеченого авто.
В автомобілі "Тойота" постраждали троє людей, які опинились заблокованими всередині. Їх вдалося звільнити за допомогою спеціального гідравлічного обладнання.
"Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС підкреслили, що причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.
А у Львівській області на автомобільній дорозі зіштовхнувся автобус та автівка. Постраждали водії обох транспортних засобів, їх ушпиталили.
Також ми писали, що у місті Подільськ сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 82-річна жінка. Відомо, що водій збив її на пішохідному переході.
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