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В Винницкой области произошло масштабное ДТП — фото

30 ноября 2024 17:04
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
ДТП в Винницкой области — автомобиль разорвало на две части, водитель погиб
Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 30 ноября, на объездной дороге возле Винницы произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Спасательная операция

По информации спасателей, в результате столкновения двух автомобилей водитель "Форда" погиб на месте. Прибывшие по вызову спасатели деблокировали его тело из авто.

ДТП Винницкая область
Авто разорвало на две части. Фото: ГСЧС

В автомобиле "Тойота" пострадали три человека, оказавшиеся заблокированными внутри. Их удалось освободить с помощью специального гидравлического оборудования.

"Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали медикам. Еще один пассажир этого автомобиля смог выбраться самостоятельно", — говорится в сообщении.

Авария в Винницкой области
Пострадавших деблокируют спасатели. Фото: ГСЧС

В ГСЧС подчеркнули, что причины, спровоцировавшие ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.

В Винницкой области произошло ДТП
Спасательные роботы. Фото: ГСЧС

А во Львовской области на автомобильной дороге столкнулся автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.

Также мы писали, что в городе Подольск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 82-летняя женщина. Известно, что водитель сбил ее на пешеходном переходе.

ДТП авария ГСЧС Винница авто автомобиль водители

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