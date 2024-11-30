ДТП в Винницкой области — автомобиль разорвало на две части, водитель погиб

В Винницкой области произошло масштабное ДТП — фото
В субботу, 30 ноября, на объездной дороге возле Винницы произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасательная операция
По информации спасателей, в результате столкновения двух автомобилей водитель "Форда" погиб на месте. Прибывшие по вызову спасатели деблокировали его тело из авто.
В автомобиле "Тойота" пострадали три человека, оказавшиеся заблокированными внутри. Их удалось освободить с помощью специального гидравлического оборудования.
"Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали медикам. Еще один пассажир этого автомобиля смог выбраться самостоятельно", — говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что причины, спровоцировавшие ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.
А во Львовской области на автомобильной дороге столкнулся автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.
Также мы писали, что в городе Подольск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 82-летняя женщина. Известно, что водитель сбил ее на пешеходном переходе.
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