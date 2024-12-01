В Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе — есть погибшие

Разбитый автомобиль. Фото: Суспільне Днепр

В Днепре на пешеходном переходе автомобиль на большой скорости сбил людей. Пока известно о погибшем ребенке и четырех пострадавших.

Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 1 декабря.

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Вечером 1 декабря в Днепре на пешеходном переходе черный BMW сбил четырех человек.

Разбитый автомобиль. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, на месте аварии погиб ребенок. Еще четыре человека получили телесные повреждения, они были госпитализированы.

ДТП в Днепре. Фото: Нацполиция

По данным местных СМИ, светофоры на переходе не работали. Очевидцы отмечают, что автомобиль двигался на большой скорости и даже не тормозил.

Место аварии в Днепре. Фото: Суспільне Днепр

На месте аварии работают следователи.

Напомним, 30 ноября на объездной дороге возле Винницы произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области на автомобильной дороге столкнулись автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.