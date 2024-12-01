В Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе — есть погибшие

В Днепре автомобиль сбил людей на пешеходе — погиб ребенок
В Днепре на пешеходном переходе автомобиль на большой скорости сбил людей. Пока известно о погибшем ребенке и четырех пострадавших.
Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 1 декабря.
Жуткая авария в Днепре
Вечером 1 декабря в Днепре на пешеходном переходе черный BMW сбил четырех человек.
По предварительной информации, на месте аварии погиб ребенок. Еще четыре человека получили телесные повреждения, они были госпитализированы.
По данным местных СМИ, светофоры на переходе не работали. Очевидцы отмечают, что автомобиль двигался на большой скорости и даже не тормозил.
На месте аварии работают следователи.
Напомним, 30 ноября на объездной дороге возле Винницы произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
Ранее мы писали о том, что во Львовской области на автомобильной дороге столкнулись автобус и автомобиль. Пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали.
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