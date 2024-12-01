ДТП в Днепре 1 декабря — полиция задержала водителя BMW

В Днепре задержали водителя, совершившего смертельное ДТП — фото
В Днепре полиция задержала водителя, который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в воскресенье, 1 декабря.
ДТП в Днепре
Известно, что авария произошла в 19:45 в районе улицы Набережная Заводская в Днепре. По предварительной информации, водитель BMW в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат" столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.
"В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали водителя BMW.
Напомним, в Днепре произошло смертельное ДТП. На месте происшествия погиб ребенок
Также 30 ноября на объездной дороге возле Винницы произошла авария с участием двух легковых автомобилей.
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