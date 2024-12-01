ДТП в Днепре 1 декабря — полиция задержала водителя BMW

ДТП в Днепре 1 декабря. Фото: t.me/UA_National_Police

В Днепре полиция задержала водителя, который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в воскресенье, 1 декабря.

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ДТП в Днепре

Известно, что авария произошла в 19:45 в районе улицы Набережная Заводская в Днепре. По предварительной информации, водитель BMW в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат" столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

ДТП в Днепре 1 декабря. Фото: t.me/UA_National_Police

ДТП в Днепре 1 декабря. Фото: t.me/UA_National_Police

"В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали водителя BMW.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре произошло смертельное ДТП. На месте происшествия погиб ребенок

Также 30 ноября на объездной дороге возле Винницы произошла авария с участием двух легковых автомобилей.