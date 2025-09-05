Відео
Відео

У Дніпрі запровадили графіки відключення світла — деталі

У Дніпрі запровадили графіки відключення світла — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 21:20
У Дніпрі ввели графіки відключення світла
Жінка зі свічкою через відключення світла. Ілюстративне фото: Freepik

У Дніпрі запровадили графіки відключення електроенергії. Причина — аварійна ситуація, що склалася внаслідок атаки РФ.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

У Дніпрі ввели графіки відключення світла — що відомо

Отже, у Дніпрі місцями діють графіки відключення світла.

Мовиться про будинки, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від атаки РФ ще в ніч проти 30 серпня. Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві.

Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься:

  • з 02:00 до 07:00
  • з 12:00 до 17:00
  • з 22:00 до 24:00

II черга відключатиметься:

  • з 00:00 до 02:00
  • з 07:00 до 12:00
  • з 17:00 до 22:00
Відключення світла у Дніпрі
Скриншот повідомлення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"/Facebook

Нагадаємо, що в ніч проти 5 вересня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Також ми писали про потужні вибухи у Дніпрі, які чули місцеві жителі в ніч проти 5 вересня.

електроенергія Дніпро обстріли війна в Україні відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
