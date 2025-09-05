У Дніпрі запровадили графіки відключення світла — деталі
У Дніпрі запровадили графіки відключення електроенергії. Причина — аварійна ситуація, що склалася внаслідок атаки РФ.
Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
У Дніпрі ввели графіки відключення світла — що відомо
Отже, у Дніпрі місцями діють графіки відключення світла.
Мовиться про будинки, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від атаки РФ ще в ніч проти 30 серпня. Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві.
Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься:
- з 02:00 до 07:00
- з 12:00 до 17:00
- з 22:00 до 24:00
II черга відключатиметься:
- з 00:00 до 02:00
- з 07:00 до 12:00
- з 17:00 до 22:00
Нагадаємо, що в ніч проти 5 вересня російські окупанти масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.
Також ми писали про потужні вибухи у Дніпрі, які чули місцеві жителі в ніч проти 5 вересня.
