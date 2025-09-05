У Дніпропетровській області ППО збила 15 дронів у нічній атаці 5 вересня

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч проти п’ятниці 5 вересня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок атаки є влучання та пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, посилаючись на дані Повітряного командування.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала підприємство в Дніпрі

За його словами, сили ППО збили 15 дронів-камікадзе. Водночас у Дніпрі агресор поцілив по одному з підприємств, унаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Окрім цього, FPV-дроном ворог атакував Покровську громаду на Нікопольщині. Попри обстріли, загиблих та постраждалих у регіоні немає.

Нагадаємо, у Дніпрі та по області лунали гучні вибухи в ніч проти 5 вересня.

Також у Запорізькій ОВА повідомили наслідки масованих ударів по області з боку Росії за минулу добу.