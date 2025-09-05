У Дніпропетровській області ППО збила 15 дронів у нічній атаці 5 вересня

Росія вдарила по підприємству в Дніпрі — в ОВА повідомили деталі
У ніч проти п’ятниці 5 вересня Дніпропетровська область зазнала масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок атаки є влучання та пожежі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, посилаючись на дані Повітряного командування.
Росія атакувала підприємство в Дніпрі
За його словами, сили ППО збили 15 дронів-камікадзе. Водночас у Дніпрі агресор поцілив по одному з підприємств, унаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Окрім цього, FPV-дроном ворог атакував Покровську громаду на Нікопольщині. Попри обстріли, загиблих та постраждалих у регіоні немає.
Нагадаємо, у Дніпрі та по області лунали гучні вибухи в ніч проти 5 вересня.
Також у Запорізькій ОВА повідомили наслідки масованих ударів по області з боку Росії за минулу добу.
