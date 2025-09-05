Відео
Україна
У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 01:49
Вибухи у Дніпрі 5 вересня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 вересня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 5 вересня

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного", — йдеться у повідомленні о 01:44.

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ інформували, що для Дніпра є загроза застосування ударних дронів. Зокрема, вони летіли зі сходу.

Оновлено о 01:53

"Суспільне" повідомило про повторні вибухи у Дніпрі.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:49 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки дронів - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що ввечері 4 вересня, росіяни атакували дроном село Хотімля Харківського області. Під ударом були працівників ремонтно- дорожньої служби. Внаслідок атаки були загиблі і поранені.

Також ми писали, що ввечері 4 вересня потужний вибух пролунав у Сумах. В той момент у регіоні була тривога.

вибух Дніпро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
