Вибухи у Дніпрі 5 вересня

У Дніпрі пролунали вибухи
Вибухи у Дніпрі пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 вересня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Дніпрі в ніч проти 5 вересня
"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного", — йдеться у повідомленні о 01:44.
Напередодні у Повітряних силах ЗСУ інформували, що для Дніпра є загроза застосування ударних дронів. Зокрема, вони летіли зі сходу.
Оновлено о 01:53
"Суспільне" повідомило про повторні вибухи у Дніпрі.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:49 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері 4 вересня, росіяни атакували дроном село Хотімля Харківського області. Під ударом були працівників ремонтно- дорожньої служби. Внаслідок атаки були загиблі і поранені.
Також ми писали, що ввечері 4 вересня потужний вибух пролунав у Сумах. В той момент у регіоні була тривога.
