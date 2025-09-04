Відео
У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:21
Вибухи у Сумах 4 вересня — деталі
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер ввечері, 4 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух. На момент вибуху в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про гучні звуки у Сумах повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи у Сумах 4 вересня — причина

Сьогодні, 4 вересня, близько 19:10 у Сумах пролунав потужний вибух. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

На момент публікації новини офіційних коментарів щодо причини та наслідків вибуху у Сумах 4 вересня — немає.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Сумах

Вибух у Сумах 4 вересня
Карта тривог на момент вибуху у Сумах 4 вересня. Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, що також надвечір 4 вересня вибухи лунали на Одещині — там ворог атакував регіон дронами.

Раніше ми інформували, що у селі Козача Лопань в Харківській області стався вибух — є загиблі та поранені.

Автор:
Євтушенко Аліна
