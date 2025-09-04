Вибухи у Сумах 4 вересня — деталі

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:21
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters
У четвер ввечері, 4 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух. На момент вибуху в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про гучні звуки у Сумах повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Реклама
Читайте також:
Вибухи у Сумах 4 вересня — причина
Сьогодні, 4 вересня, близько 19:10 у Сумах пролунав потужний вибух. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
На момент публікації новини офіційних коментарів щодо причини та наслідків вибуху у Сумах 4 вересня — немає.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Сумах
Зазначимо, що також надвечір 4 вересня вибухи лунали на Одещині — там ворог атакував регіон дронами.
Раніше ми інформували, що у селі Козача Лопань в Харківській області стався вибух — є загиблі та поранені.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама