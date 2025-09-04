Взрывы в Сумах 4 сентября — детали

В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно
Дата публикации 4 сентября 2025 19:21
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters
В четверг вечером, 4 сентября, в Сумах прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
О громких звуках в Сумах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрывы в Сумах 4 сентября — причина
Сегодня, 4 сентября, около 19:10 в Сумах прогремел мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
На момент публикации новости официальных комментариев о причинах и последствиях взрыва в Сумах 4 сентября — нет.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Сумах
Отметим, что также вечером 4 сентября взрывы раздавались в Одесской области — там враг атаковал регион дронами.
Ранее мы информировали, что в селе Казачья Лопань в Харьковской области произошел взрыв — есть погибшие и раненые.
