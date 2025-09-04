Взрывы в Сумах 4 сентября — детали

Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг вечером, 4 сентября, в Сумах прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

О громких звуках в Сумах сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

Взрывы в Сумах 4 сентября — причина

Сегодня, 4 сентября, около 19:10 в Сумах прогремел мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

На момент публикации новости официальных комментариев о причинах и последствиях взрыва в Сумах 4 сентября — нет.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Сумах

Карта тревог на момент взрыва в Сумах 4 сентября. Фото: alerts.in.ua

Отметим, что также вечером 4 сентября взрывы раздавались в Одесской области — там враг атаковал регион дронами.

Ранее мы информировали, что в селе Казачья Лопань в Харьковской области произошел взрыв — есть погибшие и раненые.