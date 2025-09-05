Взрывы в Днепре 5 сентября

В Днепре прогремели взрывы
Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 сентября. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Днепре в ночь на 5 сентября
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Супильного", — говорится в сообщении в 01:44.
Накануне в Воздушных силах ВСУ информировали, что для Днепра есть угроза применения ударных дронов. В частности, они летели с востока.
Обновлено в 01:53
"Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Днепре.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что вечером 4 сентября, россияне атаковали дроном село Хотимля Харьковского области. Под ударом были работников ремонтно-дорожной службы. Вследствие атаки были погибшие и раненые.
Также мы писали, что вечером 4 сентября мощный взрыв прогремел в Сумах. В тот момент в регионе была тревога.
