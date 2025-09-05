Видео
Главная Новости дня В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 01:49
Взрывы в Днепре 5 сентября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 5 сентября. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Днепре в ночь на 5 сентября

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Супильного", — говорится в сообщении в 01:44.

Накануне в Воздушных силах ВСУ информировали, что для Днепра есть угроза применения ударных дронов. В частности, они летели с востока.

Обновлено в 01:53

"Суспільне" сообщило о повторных взрывах в Днепре.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:49 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунали вибухи на тлі атаки дронів - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что вечером 4 сентября, россияне атаковали дроном село Хотимля Харьковского области. Под ударом были работников ремонтно-дорожной службы. Вследствие атаки были погибшие и раненые.

Также мы писали, что вечером 4 сентября мощный взрыв прогремел в Сумах. В тот момент в регионе была тревога.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
