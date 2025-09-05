Видео
Главная Новости дня Россия ударила по предприятию в Днепре — в ОВА сообщили детали

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:13
В Днепропетровской области ПВО сбила 15 дронов в ночной атаке 5 сентября
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на пятницу 5 сентября Днепропетровская область подверглась массированной атаке российских беспилотников. В результате атаки есть попадания и пожары.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ссылаясь на данные Воздушного командования.

Россия атаковала предприятие в Днепре

По его словам, силы ПВО сбили 15 дронов-камикадзе. В то же время в Днепре агрессор попал по одному из предприятий, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме этого, FPV-дроном враг атаковал Покровскую громаду на Никопольщине. Несмотря на обстрелы, погибших и пострадавших в регионе нет.

Напомним, в Днепре и по области раздавались громкие взрывы в ночь на 5 сентября.

Также в Запорожской ОГА сообщили последствия массированных ударов по области со стороны России за минувшие сутки.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
