В Днепропетровской области ПВО сбила 15 дронов в ночной атаке 5 сентября

Россия ударила по предприятию в Днепре — в ОВА сообщили детали
В ночь на пятницу 5 сентября Днепропетровская область подверглась массированной атаке российских беспилотников. В результате атаки есть попадания и пожары.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ссылаясь на данные Воздушного командования.
Россия атаковала предприятие в Днепре
По его словам, силы ПВО сбили 15 дронов-камикадзе. В то же время в Днепре агрессор попал по одному из предприятий, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме этого, FPV-дроном враг атаковал Покровскую громаду на Никопольщине. Несмотря на обстрелы, погибших и пострадавших в регионе нет.
Напомним, в Днепре и по области раздавались громкие взрывы в ночь на 5 сентября.
Также в Запорожской ОГА сообщили последствия массированных ударов по области со стороны России за минувшие сутки.
Читайте Новини.LIVE!