Главная Новости дня В Днепре ввели графики отключения света — детали

В Днепре ввели графики отключения света — детали

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:20
В Днепре ввели графики отключения света
Женщина со свечой из-за отключения света. Иллюстративное фото: Freepik

В Днепре ввели графики отключения электроэнергии. Причина — аварийная ситуация, сложившаяся в результате атаки РФ.

Об этом информирует ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".

Читайте также:

В Днепре ввели графики отключения света — что известно

Итак, в Днепре местами действуют графики отключения света.

Речь идет о домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от атаки РФ еще в ночь на 30 августа. В течение недели были отключения в три очереди, но сейчас действуют две.

Завтра, 6 сентября, I очередь будет отключаться:

  • с 02:00 до 07:00
  • с 12:00 до 17:00
  • с 22:00 до 24:00

II очередь будет отключаться:

  • с 00:00 до 02:00
  • с 07:00 до 12:00
  • с 17:00 до 22:00
Відключення світла у Дніпрі
Скриншот сообщения ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК"/Facebook

Напомним, что в ночь на 5 сентября российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Также мы писали о мощных взрывах в Днепре, которые слышали местные жители в ночь на 5 сентября.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
