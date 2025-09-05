В Днепре ввели графики отключения света — детали
В Днепре ввели графики отключения электроэнергии. Причина — аварийная ситуация, сложившаяся в результате атаки РФ.
Об этом информирует ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК".
В Днепре ввели графики отключения света — что известно
Итак, в Днепре местами действуют графики отключения света.
Речь идет о домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от атаки РФ еще в ночь на 30 августа. В течение недели были отключения в три очереди, но сейчас действуют две.
Завтра, 6 сентября, I очередь будет отключаться:
- с 02:00 до 07:00
- с 12:00 до 17:00
- с 22:00 до 24:00
II очередь будет отключаться:
- с 00:00 до 02:00
- с 07:00 до 12:00
- с 17:00 до 22:00
Напомним, что в ночь на 5 сентября российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.
Также мы писали о мощных взрывах в Днепре, которые слышали местные жители в ночь на 5 сентября.
