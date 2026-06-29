Наслідки ранкового удару РФ по Дніпру 29 червня: є жертви

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне архівне: ДСНС

Через ранковий російський обстріл Дніпра 29 червня загинули чотири людини, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок удару російських військ суттєвих руйнувань зазнало одне з приватних підприємств міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

У Дніпрі виявили жертв від російського ранкового удару

Російські війська поцілили по території приватного підприємства, через що його будівлі та потужності зазнали значних руйнувань.

Повідомлення про удари по Дніпру 29 червня. Фото: скриншот

За попередньою інформацією від ОВА, внаслідок атаки обірвалося життя чотирьох людей. Окрім того, ще десять осіб дістали поранення. Рятувальники, медики та інші профільні фахівці продовжують працювати безпосередньо на місці прильоту.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Дніпро часто стає ціллю російських атак. У ніч на 15 червня Дніпро зазнав масованої ракетно-дронової атаки, яка завдала суттєвих пошкоджень об'єктам культури, спорту та освіти. Також у Дніпрі було повністю зруйновано будівлю відомого міського басейну, що був знаковим спортивним об'єктом для дніпрян. Також було зафіксовано влучання в одне з підприємств, де постраждала людина.