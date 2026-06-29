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Главная Новости дня В Днепре погибли четыре человека от атаки России

В Днепре погибли четыре человека от атаки России

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Дата публикации 29 июня 2026 11:55
Последствия утреннего удара РФ по Днепру 29 июня: есть жертвы
Тушение пожара. Иллюстративное архивное фото: ГСЧС

В результате утреннего обстрела Днепра российскими войсками 29 июня погибли четыре человека, ещё десять получили ранения различной степени тяжести. В результате удара российских войск значительные разрушения понесло одно из частных предприятий города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

В Днепре обнаружили жертв утреннего удара российских войск

Российские войска нанесли удар по территории частного предприятия, в результате чего его здания и производственные мощности подверглись значительным разрушениям.

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Сообщение об ударах по Днепру 29 июня. Фото: скриншот

По предварительной информации от ОГА, в результате атаки погибли четыре человека. Кроме того, ещё десять человек получили ранения. Спасатели, медики и другие профильные специалисты продолжают работать непосредственно на месте удара.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Днепр часто становится мишенью российских атак. В ночь на 15 июня Днепр подвергся массированной ракетно-дроновой атаке, которая нанесла существенный ущерб объектам культуры, спорта и образования. Также в Днепре было полностью разрушено здание известного городского бассейна, который был знаковым спортивным объектом для днепрян. Кроме того, было зафиксировано попадание в одно из предприятий, где пострадал человек.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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