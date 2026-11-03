Вибухи у Дніпрі та Вінницькій області 3 листопада через удари балістикою

Термінова новина

Вибухи у Дніпрі та Вінницькій області було чути прямо зараз, в ніч проти 3 листопада. Росіяни вчергове запустили по Україні балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Дніпрі та Вінницькій області 3 листопада

"Увага! У Києві оголошена нова загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йшлося у повідомленні Київської МДА в Telegram о 03:05.

Паралельно сигнал тривоги поширився на більшість областей України, а Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Одразу після цього військові зафіксували пуски ракет на Дніпро, де після кількох хвилин на околиці міста було чути вибухи. Згодом були фіксації повторних пусків на Дніпропетровщину і пролунала новая серія вибухів у Дніпрі.

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Окрім того, були пуски через Сумщину та Київщину в напрямку Вінницької області. У регіоні було чути вибухи, але де саме — невідомо.

Новина доповнюється...