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Главная Новости дня В Днепре и Винницкой области раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

В Днепре и Винницкой области раздались взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Ua ru
3 ноября 2026 03:19
Взрывы в Днепре и Винницкой области 3 ноября в результате ударов баллистическими ракетами Київський метрополітен
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Взрывы в Днепре и Винницкой области были слышны прямо сейчас, в ночь на 3 ноября. Россияне в очередной раз запустили по Украине баллистические ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Днепре и Винницкой области 3 ноября

«Внимание! В Киеве объявлена новая угроза! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!», — говорилось в сообщении Киевской МГА в Telegram в 03:05.

Параллельно сигнал тревоги распространился на большинство областей Украины, а Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Сразу после этого военные зафиксировали пуски ракет в направлении Днепра, где через несколько минут на окраине города были слышны взрывы. Впоследствии были зафиксированы повторные пуски в направлении Днепропетровской области, и в Днепре прогремела новая серия взрывов.

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Кроме того, были зафиксированы запуски через Сумскую и Киевскую области в направлении Винницкой области. В регионе были слышны взрывы, но где именно — неизвестно.

Новость пополняется...

взрыв Днепр обстрелы Хмельницкая область балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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