У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У місті Дніпро ввечері 18 липня пролунали потужні вибухи. Ворог атакує місто та область за допомогою балістичного озброєння.

Про це повідомляє голова Дніпровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Дніпро 18 липня

Близько 20:00 армія РФ атакувала місто за допомогою балістичного озброєння. Після вибуху, за повідомленнями місцевим мешканців, на горизонті з'явилася хмара диму.

Мешканців Дніпра та області закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про фіксацію руху ворожих БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини. Наразі вони тримають південно-західний або південний курс, а також — на Київщину.

Станом на 20:20 повітряна тривога оголошена у більшості регіонів України.

Також після оголошення тривоги сильні вибухи було чутно у Полтаві.

Нагадаємо, 18 липня у Сумах також пролунав потужний вибух посеред дня.