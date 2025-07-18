Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю вдень, 18 липня, у Сумах пролунав потужний вибух. Гучний вибух чули у Сумах під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибух у Сумах — що відомо

Сьогодні вдень, 18 липня, близько 14:08 у Сумах пролунав потужний вибух. Зазначимо, що на момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.

На момент публікації новини офіційної інформації про причини та наслідки вибуху у Сумах немає.

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Сумах

Карта тривог на момент вибуху у Сумах. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух — росіяни атакували БпЛА.

А в ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.