Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Сумах пролунав потужний вибух — яка причина

У Сумах пролунав потужний вибух — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:10
Вибух у Сумах — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю вдень, 18 липня, у Сумах пролунав потужний вибух. Гучний вибух чули у Сумах під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Вибух у Сумах — що відомо

Сьогодні вдень, 18 липня, близько 14:08 у Сумах пролунав потужний вибух. Зазначимо, що на момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.

На момент публікації новини офіційної інформації про причини та наслідки вибуху у Сумах немає.

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Сумах

Атака РФ
Карта тривог на момент вибуху у Сумах. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух — росіяни атакували БпЛА.

А в ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.

вибух Суми обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації