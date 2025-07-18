Вибух у Сумах — що відомо

У Сумах пролунав потужний вибух — яка причина
Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:10
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
У п'ятницю вдень, 18 липня, у Сумах пролунав потужний вибух. Гучний вибух чули у Сумах під час повітряної тривоги.
Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
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Сьогодні вдень, 18 липня, близько 14:08 у Сумах пролунав потужний вибух. Зазначимо, що на момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.
На момент публікації новини офіційної інформації про причини та наслідки вибуху у Сумах немає.
Карта повітряних тривог на момент вибуху у Сумах
Нагадаємо, що в п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух — росіяни атакували БпЛА.
А в ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.
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