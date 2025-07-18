Вибух у Ніжині — причини та наслідки

У Ніжині пролунав потужний вибух — що відомо
У п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів в регіоні.
Про вибух повідомляли місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Вибух у Ніжині — що відомо
У п'ятницю, 18 липня, близько 10:40 у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух.
Перед цим у Повітряних силах писали про рух нових груп ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини.
Також у ПС ЗСУ інформували про рух російських дронів повз Мену, Куликівку у напрямку Чернігова.
"БпЛА повз Мену, Куликівку у напрямку Чернігова. Чернігівщина: БпЛА через Олишівку у південно-західному напрямку", — попереджали у Повітряних силах.
Повітряна тривога на момент вибухів у Ніжині
Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.
Також цієї ночі, 18 липня, ворог також атакував Дніпропетровську область.
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