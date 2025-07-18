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Головна Новини дня У Ніжині пролунав потужний вибух — що відомо

У Ніжині пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 10:47
Вибух у Ніжині — причини та наслідки
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів в регіоні.

Про вибух повідомляли місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибух у Ніжині — що відомо

У п'ятницю, 18 липня, близько 10:40 у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух.

Перед цим у Повітряних силах писали про рух нових груп ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини.

Також у ПС ЗСУ інформували про рух російських дронів повз Мену, Куликівку у напрямку Чернігова.

"БпЛА повз Мену, Куликівку  у напрямку Чернігова. Чернігівщина: БпЛА через Олишівку у південно-західному напрямку", — попереджали у Повітряних силах.

Атака РФ
Скриншот повідомлень ПС ЗСУ/Telegram

Повітряна тривога на момент вибухів у Ніжині

Атака РФ
Карта тривог на момент вибуху у Ніжині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.

Також цієї ночі, 18 липня, ворог також атакував Дніпропетровську область.

вибух Чернігівська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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