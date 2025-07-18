Взрыв в Нежине - причины и последствия

В Нежине прогремел мощный взрыв — что известно
В пятницу утром, 18 июля, в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в регионе.
О взрыве сообщали местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрыв в Нежине — что известно
В пятницу, 18 июля, около 10:40 в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв.
Перед этим в Воздушных силах писали о движении новых групп вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины.
Также в ВС ВСУ информировали о движении российских дронов мимо Мену, Куликовки в направлении Чернигова.
"БпЛА мимо Мену, Куликовки в направлении Чернигова. Черниговская область: БпЛА через Олышевку в юго-западном направлении", — предупреждали в Воздушных силах.
Воздушная тревога на момент взрывов в Нежине
Напомним, что в ночь на 18 июля российские войска атаковали Запорожскую область.
Также этой ночью, 18 июля, враг также атаковал Днепропетровскую область.
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