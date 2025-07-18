Взрыв в Нежине - причины и последствия

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу утром, 18 июля, в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в регионе.

О взрыве сообщали местные Telegram-каналы и СМИ.

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В пятницу, 18 июля, около 10:40 в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв.

Перед этим в Воздушных силах писали о движении новых групп вражеских ударных БпЛА на северо-востоке Черниговщины.

Также в ВС ВСУ информировали о движении российских дронов мимо Мену, Куликовки в направлении Чернигова.

"БпЛА мимо Мену, Куликовки в направлении Чернигова. Черниговская область: БпЛА через Олышевку в юго-западном направлении", — предупреждали в Воздушных силах.

Скриншот сообщений ВС ВСУ/Telegram

Воздушная тревога на момент взрывов в Нежине

Карта тревог на момент взрыва в Нежине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 18 июля российские войска атаковали Запорожскую область.

Также этой ночью, 18 июля, враг также атаковал Днепропетровскую область.