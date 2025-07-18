В Сумах прогремел мощный взрыв — какая причина
Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 14:10
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram
В пятницу днем, 18 июля, в Сумах прогремел мощный взрыв. Громкий взрыв слышали в Сумах во время воздушной тревоги.
Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.
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Взрыв в Сумах — что известно
Сегодня днем, 18 июля, около 14:08 в Сумах прогремел мощный взрыв. Отметим, что на момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
На момент публикации новости официальной информации о причинах и последствиях взрыва в Сумах нет.
Карта воздушных тревог на момент взрыва в Сумах
Напомним, что в пятницу утром, 18 июля, в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв — россияне атаковали БпЛА.
А в ночь на 18 июля российские войска атаковали Запорожскую область.
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