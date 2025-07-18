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В Сумах прогремел мощный взрыв — какая причина

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 14:10
Взрыв в Сумах - что известно
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу днем, 18 июля, в Сумах прогремел мощный взрыв. Громкий взрыв слышали в Сумах во время воздушной тревоги.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.

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Взрыв в Сумах — что известно

Сегодня днем, 18 июля, около 14:08 в Сумах прогремел мощный взрыв. Отметим, что на момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

На момент публикации новости официальной информации о причинах и последствиях взрыва в Сумах нет.

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Сумах

Атака РФ
Карта тревог на момент взрыва в Сумах. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в пятницу утром, 18 июля, в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв — россияне атаковали БпЛА.

А в ночь на 18 июля российские войска атаковали Запорожскую область.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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