Вибухи в Полтаві 18 липня - що відомо

У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві увечері в п'ятницю, 18 липня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто за допомогою балістичного озброєння.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Атака на Полтаву 18 липня
Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку Полтавської області та закликали мешканців перебувати в укриттях.
Водночас на території України фіксується рух російських безпілотників. За даними військових, вони летять на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний або південний.
Зазначимо, що станом на 19:50 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, росіяни двічі за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.
А за словами командир добробату "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, під час візиту посадовців США до України окупанти поводяться стримано на фронті.
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