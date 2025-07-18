Вибухи в Полтаві 18 липня - що відомо

Дим в небі після атаки. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Полтаві увечері в п'ятницю, 18 липня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто за допомогою балістичного озброєння.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Атака на Полтаву 18 липня

Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку Полтавської області та закликали мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Водночас на території України фіксується рух російських безпілотників. За даними військових, вони летять на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс — південно-західний або південний.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:50 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни двічі за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

А за словами командир добробату "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі, під час візиту посадовців США до України окупанти поводяться стримано на фронті.