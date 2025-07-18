Взрывы в Полтаве 18 июля - что известно

Дым в небе после атаки после атаки. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Полтаве вечером в пятницу, 18 июля, прогремели взрывы. Враг атаковал город с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Атака на Полтаву 18 июля

Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении Полтавской области и призвали жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных сил

В то же время на территории Украины фиксируется движение российских беспилотников. По данным военных, они летят на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный или южный.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 19:50 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне дважды за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.

А по словам командир добробата "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили, во время визита должностных лиц США в Украину оккупанты ведут себя сдержанно на фронте.