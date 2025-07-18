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В Днепре прогремела серия мощных взрывов

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 20:14
В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В городе Днепр вечером 18 июля прогремели мощные взрывы. Враг атакует город и область с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщает председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Днепр 18 июля

Около 20:00 армия РФ атаковала город с помощью баллистического вооружения. После взрыва, по сообщениям местных жителей, на горизонте появилось облако дыма.

Жителей Днепра и области призывают не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Тем временем Воздушные силы сообщают о фиксации движения вражеских БПЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины. Сейчас они держат юго-западный или южный курс, а также - на Киевщину.

По состоянию на 20:20 воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.

Также после объявления тревоги сильные взрывы были слышны в Полтаве.

Напомним, 18 июля в Сумах также прогремел мощный взрыв посреди дня.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине балистическая атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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