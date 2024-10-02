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У Дніпрі подружжя стежило за ППО підпалювало об’єкти Укрзалізниці для ФСБ

2 жовтня 2024 12:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
СБУ затримала у Дніпрі подружжя яке співпрацювало з Росією
Затримані агенти ФСБ. Фото: Служба безпеки України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Дніпрі затримали подружжя, яке працювало на ФСБ та розвідувало інформацію про українські сили ППО в регіоні. Крім того, як встановили працівники Служби безпеки України, вони займалися підпалами об'єктів Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 2 жовтня. 

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Дніпряни працювали на ФСБ

40-річний мешканець Дніпра та його дружина співпрацювали з російською ФСБ. Вони передавали окупантам локації розміщення української ППО та підпалювали об'єкти Укрзалізниці. 

Цікаво, що подружжя чітко поділили обов'язки для ефективного виконання російських завдань — дружина розвідувала місця базування підрозділів ППО ЗСУ, які захищали Дніпро від ракетно-дронових атак Росії. Її головною задачею був пошук бойових позицій зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ. 

Для цього вона фотографувала та знімала на відео військові об'єкти, а потім позначала їх координати на картах. Згодом вона передавала ці дані чоловікові, а той — російським агентам. 

Тим часом чоловік займався підпалами. Він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Щоб довести замовникам факт виконаних робіт — усе фільмував на камеру. 

"У подальшому фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту", — розповіли в СБУ. 

Знайшли злочинний підробіток у Telegram

Слідство встановило, що фігуранти почали працювати на Росію з червня 2024 року. Першим завербували чоловіка, який шукав у Telegram-каналах роботу. Потім він залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину.

Росіяни навіть спочатку дали "тестове" завдання подружжю перед початком співпраці — вони мали розклеїти провокаційні листівки. 

Яка міра покарання загрожує чоловіку та його дружині

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі "агітки" та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ. Наразі вони перебувають під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці – 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали резидента агентурної групи ФСБ. Вони планували вчинити серію терактів проти українських військових. Також Служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. 

СБУ Дніпро ФСБ підпал Колаборант ППО

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