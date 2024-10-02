СБУ задержала в Днепре супругов, которые сотрудничали с Россией

Задержанные агенты ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины

В Днепре задержаны супруги, работавшие на ФСБ и разведывавшие информацию об украинских силах ПВО в регионе. Кроме того, как установили работники Службы безопасности Украины, они занимались поджогами объектов Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 2 октября.

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Днепряне работали на ФСБ

40-летний житель Днепра и его супруга сотрудничали с российской ФСБ. Они передавали оккупантам локации по размещению украинской ПВО и поджигали объекты Укрзализныци.

Интересно, что супруги четко поделили обязанности для эффективного выполнения российских задач — жена разведывала места базирования подразделений ПВО ВСУ, защищавших Днепр от ракетно-дроновых атак России. Ее главной задачей был поиск боевых позиций зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских войск.

Для этого она фотографировала и снимала на видео военные объекты, а затем отмечала их координаты на картах. Впоследствии она передавала эти данные мужу, а тот — российским агентам.

Тем временем мужчина занимался поджогами. Он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Чтобы доказать заказчикам факт выполненных работ, все снимал на камеру.

"В дальнейшем фигурант должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах Укрзализныци. Таким образом, оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта", — рассказали в СБУ.

Нашли преступную подработку в Telegram

Следствие установило, что фигуранты начали работать на Россию с июня 2024 года. Первым завербовали мужчину, искавшего в Telegram-каналах работу. Затем он привлек к преступной деятельности свою 36-летнюю жену.

Россияне даже сначала дали "тестовую" задачу супругам перед началом сотрудничества — они должны были расклеить провокационные листовки.

Какая мера наказания грозит мужу и его жене

Во время обыска у задержанных изъяты средства поджога, вражеские "агитки" и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации из ФСБ. В настоящее время они находятся под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, а его подельнице — восемь лет тюрьмы.

Напомним, недавно правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ. Они планировали совершить серию терактов против украинских военных. Также Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.