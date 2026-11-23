Місце смертельної ДТП у Дніпрі. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю двох неповнолітніх. Загинули 14-річний та 16-річний хлопці. Водію повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 23 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як сталася смертельна ДТП у Дніпрі

Аварія сталася 20 листопада близько 20:50. 40-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння та збив двох неповнолітніх, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок отриманих травм 14-річний хлопець загинув на місці події. Другий підліток, якому було 16 років, помер у лікарні.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Зауважимо, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокуроа/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 7 листопада 2026 року на Волочищині Хмельницької області сталася ДТП за участю легкового автомобіля Volkswagen та пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Унаслідок зіткнення до лікарні доставили десятьох людей, зокрема водіїв обох транспортних засобів.

Також ми писали, що на Миколаївщині до суду скерували обвинувальний акт щодо водія легковика, який, за даними слідства, спричинив ДТП із 12 загиблими та залишив місце аварії. Трагедія сталася 4 липня 2026 року на трасі М-14 поблизу села Щасливе, де зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами.