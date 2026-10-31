Місце ДТП на Миколаївщині, внаслідок якої загинули 12 людей. Фото: t.me/pgo_gov_ua

На Миколаївщині до суду скерували справу про смертельну ДТП, у якій загинули 12 людей. Обвинувачення висунули водієві легковика, який, за даними слідства, створив аварійну ситуацію та залишив місце події. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора України у суботу, 31 жовтня.

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Що відомо про смертельну ДТП на Миколаївщині

Аварія сталася 4 липня 2026 року на трасі М-14 поблизу села Щасливе Миколаївської області. Там зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Унаслідок ДТП загинули водій та 11 пасажирів мікроавтобуса, ще четверо людей отримали травми, серед них — 15-річна дівчина.

За даними слідства, аварійну ситуацію створив водій легковика, який під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Уникаючи лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя та втратив керування. Після цього транспортний засіб перекинувся і зіткнувся з вантажівкою.

Після ДТП водій легковика залишив місце події. Згодом його розшукали та затримали.

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Що загрожує обвинуваченому

Чоловіка обвинувачують за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 жовтня 2026 року у селі Гуменці на Хмельниччині загинули троє підлітків віком 13, 15 та 16 років. Діти не повернулися з дня народження, після чого поліція розпочала їхні пошуки та виявила автомобіль ВАЗ 21099 у річці в сусідньому селі. Усередині машини правоохоронці знайшли тіла всіх трьох зниклих, наразі встановлюють обставини та причини ДТП.

Новини.LIVE писали, що станом на 28 жовтня 2026 року в Іспанії кількість загиблих унаслідок зіткнення двох швидкісних потягів зросла до 68 людей. Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебували у критичному стані. Аварія сталася 28 жовтня поблизу станції Урда в провінції Толедо, наразі фахівці встановлюють її причини.