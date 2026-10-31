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Головна Новини дня Троє дітей загинули в ДТП на Хмельниччині: авто знайшли в річці

Троє дітей загинули в ДТП на Хмельниччині: авто знайшли в річці

Ua ru
31 жовтня 2026 12:07
На Хмельниччині в ДТП загинули троє підлітків: авто знайшли в річці facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti
Затонулий автомобіль на Хмельниччині. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

У селі Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області внаслідок ДТП загинули троє дітей віком 13, 15 та 16 років. Їх розшукували після того, як вони не повернулися зі святкування дня народження. Під час пошуків поліцейські виявили автомобіль ВАЗ 21099 у річці в сусідньому селі.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель дітей на Хмельниччині

За попередніми даними правоохоронців, ДТП сталася 30 жовтня близько 03:40 у селі Гуменці.

31 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга й не повернулася. Разом із дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Поліцейські розпочали пошуки та обстежили територію громади та орієнтували всі наряди на розшук дітей.

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Під час першочергових заходів правоохоронці попередньо встановили, що незадовго до зникнення підлітки пересувалися автомобілем ВАЗ 21099. Близько 16:00 машину виявили в річці в сусідньому селі. Усередині перебували тіла трьох зниклих дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Останні новини Хмельниччини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що СБУ затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав координати військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів для підготовки російських ракетно-дронових атак. Чоловіка затримали під час дорозвідки поблизу стратегічного об’єкта.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня російська атака на Хмельницький забрала життя двох жінок 1926 та 1954 років народження. Ще троє людей дістали поранення. 

ДТП підлітки авто Хмельницька область загибель
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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