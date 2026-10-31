Затонулий автомобіль на Хмельниччині. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

У селі Гуменці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області внаслідок ДТП загинули троє дітей віком 13, 15 та 16 років. Їх розшукували після того, як вони не повернулися зі святкування дня народження. Під час пошуків поліцейські виявили автомобіль ВАЗ 21099 у річці в сусідньому селі.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель дітей на Хмельниччині

За попередніми даними правоохоронців, ДТП сталася 30 жовтня близько 03:40 у селі Гуменці.

31 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга й не повернулася. Разом із дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Поліцейські розпочали пошуки та обстежили територію громади та орієнтували всі наряди на розшук дітей.

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Під час першочергових заходів правоохоронці попередньо встановили, що незадовго до зникнення підлітки пересувалися автомобілем ВАЗ 21099. Близько 16:00 машину виявили в річці в сусідньому селі. Усередині перебували тіла трьох зниклих дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

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