Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трое детей погибли в ДТП в Хмельницкой области: автомобиль обнаружили в реке

Трое детей погибли в ДТП в Хмельницкой области: автомобиль обнаружили в реке

Ua ru
31 октября 2026 12:07
В Хмельницкой области в ДТП погибли трое подростков: автомобиль нашли в реке facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti
Затонувший автомобиль в Хмельницкой области. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В селе Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области в результате ДТП погибли трое детей в возрасте 13, 15 и 16 лет. Их разыскивали после того, как они не вернулись с празднования дня рождения. В ходе поисков полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 21099 в реке в соседнем селе.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о гибели детей в Хмельницкой области

По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло 30 октября около 03:40 в селе Гуменцы.

31 октября около 11:00 в полицию обратился местный житель. Он сообщил об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась. Вместе с девочкой пропали ещё двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Полицейские начали поиски, обследовали территорию общины и направили все наряды на розыск детей.

Читайте также:

В ходе первоочередных мероприятий правоохранители предварительно установили, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на автомобиле ВАЗ 21099. Около 16:00 машину обнаружили в реке в соседнем селе. Внутри находились тела троих пропавших детей.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Последние новости Хмельницкой области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал координаты воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов для подготовки российскихракетно-дроновых атак. Мужчину задержали во время разведывательной операции вблизи стратегического объекта.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября российская атака на Хмельницкий унесла жизни двух женщин 1926 и 1954 годов рождения. Еще трое человек получили ранения.

ДТП подростки авто Хмельницкая область гибель
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации