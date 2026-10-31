Затонувший автомобиль в Хмельницкой области. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В селе Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области в результате ДТП погибли трое детей в возрасте 13, 15 и 16 лет. Их разыскивали после того, как они не вернулись с празднования дня рождения. В ходе поисков полицейские обнаружили автомобиль ВАЗ 21099 в реке в соседнем селе.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о гибели детей в Хмельницкой области

По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло 30 октября около 03:40 в селе Гуменцы.

31 октября около 11:00 в полицию обратился местный житель. Он сообщил об исчезновении 13-летней дочери, которая накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась. Вместе с девочкой пропали ещё двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Полицейские начали поиски, обследовали территорию общины и направили все наряды на розыск детей.

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В ходе первоочередных мероприятий правоохранители предварительно установили, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на автомобиле ВАЗ 21099. Около 16:00 машину обнаружили в реке в соседнем селе. Внутри находились тела троих пропавших детей.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

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