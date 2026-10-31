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Главная Новости дня ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: дело передано в суд

ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: дело передано в суд

Ua ru
31 октября 2026 12:34
ДТП в Николаевской области с 12 погибшими: водителя привлекут к ответственности t.me/pgo_gov_ua
Место ДТП в Николаевской области, в результате которого погибли 12 человек. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Николаевской области в суд было направлено дело о ДТП со смертельным исходом, в котором погибли 12 человек. Обвинение предъявлено водителю легкового автомобиля, который, по данным следствия, создал аварийную ситуацию и скрылся с места происшествия. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины в субботу, 31 октября.

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Что известно о смертельном ДТП в Николаевской области

Авария произошла 4 июля 2026 года на трассе М-14 вблизи села Счастливое Николаевской области. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, ещё четверо человек получили травмы, среди них — 15-летняя девушка.

По данным следствия, аварийную ситуацию создал водитель легкового автомобиля, который во время обгона выехал на встречную полосу. Стремясь избежать лобового столкновения, водитель микроавтобуса съехал на обочину и потерял управление. После этого транспортное средство перевернулось и столкнулось с грузовиком.

После ДТП водитель легковушки покинул место происшествия. Впоследствии его разыскали и задержали.

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Что грозит обвиняемому

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог.

В случае доказательства вины ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Прокуроры Николаевской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

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Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября 2026 года в селе Гуменцы Хмельницкой области погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Дети не вернулись с дня рождения, после чего полиция начала их поиски и обнаружила автомобиль ВАЗ 21099 в реке в соседнем селе. Внутри машины правоохранители обнаружили тела всех троих пропавших, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Новини.LIVE писали, что по состоянию на 28 октября 2026 года в Испании число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов возросло до 68 человек. Еще 58 пострадавших были госпитализированы, 15 из них находились в критическом состоянии. Авария произошла 28 октября вблизи станции Урда в провинции Толедо, в настоящее время специалисты устанавливают её причины.

ДТП авария Николаев Николаевская область расследование наказание судебные решения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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