ДТП на Хмельниччині: після зіткнення легковика з мікроавтобусом госпіталізували 10 людей

Постраждалі у ДТП. Фото: Facebook/Хмельницьке районне управління поліції

На Волочищині Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського мікроавтобуса. Після зіткнення до медичного закладу доправили десятьох людей. Наразі поліція уточнює кількість травмованих та характер їхніх ушкоджень.

Про це повідомляє Хмельницьке районне управління поліції, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП на Волочищині

Аварія сталася 7 листопада близько 11:25 на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської територіальної громади. За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував 54-річний чоловік, та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 46-річного водія.

Пошкоджена у ДТП автівка. Фото: Хмельницьке районне управління поліції

Постраждалі люди внаслідок ДТП. Фото: Хмельницьке районне управління поліції

У мікроавтобусі перебували дев'ять осіб, зокрема двоє водіїв. Усіх їх, а також керманича Volkswagen, доставили до лікарні для обстеження.

Поліція встановлює обставини аварії

Наразі правоохоронці уточнюють, скільки людей отримали травми та якими є їхні ушкодження. Поліцейські продовжують працювати на місці події та з'ясовують усі обставини зіткнення.

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