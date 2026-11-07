ДТП в Хмельницкой области: после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом 10 человек были госпитализированы

Пострадавшие в ДТП. Фото: Facebook/Хмельницкое районное управление полиции

В Волочиском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. После столкновения в медицинское учреждение доставили десять человек. В настоящее время полиция уточняет количество пострадавших и характер их травм.

Об этом сообщает Хмельницкое районное управление полиции, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Волочиском районе

Авария произошла 7 ноября около 11:25 на автодороге вблизи села Копачевка Волочиской территориальной общины. По предварительной информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 46-летнего водителя.

Автомобиль, поврежденный в ДТП. Фото: Хмельницкое районное управление полиции

Люди, пострадавшие в результате ДТП. Фото: Хмельницкое районное управление полиции

В микроавтобусе находились девять человек, в том числе два водителя. Всех их, а также водителя Volkswagen, доставили в больницу для обследования.

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Полиция устанавливает обстоятельства аварии

В настоящее время правоохранители уточняют, сколько человек получили травмы и какова степень их тяжести. Полицейские продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства столкновения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября в Николаевской области в суд было передано дело о ДТП, в котором погибли 12 человек. По версии следствия, водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу, из-за чего водитель микроавтобуса, пытаясь избежать столкновения, потерял управление.

Также Новини.LIVE писали, что 31 октября в Хмельницкой области в результате ДТП погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Дети не вернулись с празднования дня рождения, после чего их начали разыскивать. Впоследствии полицейские нашли автомобиль ВАЗ 21099 в реке в соседнем селе.