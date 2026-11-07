Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Хмельниччине произошло ДТП с участием микроавтобуса: пострадали 10 человек

На Хмельниччине произошло ДТП с участием микроавтобуса: пострадали 10 человек

Ua ru
7 ноября 2026 17:07
ДТП в Хмельницкой области: после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом 10 человек были госпитализированы
Пострадавшие в ДТП. Фото: Facebook/Хмельницкое районное управление полиции

В Волочиском районе Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. После столкновения в медицинское учреждение доставили десять человек. В настоящее время полиция уточняет количество пострадавших и характер их травм.

Об этом сообщает Хмельницкое районное управление полиции, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о ДТП в Волочиском районе

Авария произошла 7 ноября около 11:25 на автодороге вблизи села Копачевка Волочиской территориальной общины. По предварительной информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 46-летнего водителя.

 

На зображенні може бути: автомобіль, дорога і текст
Автомобиль, поврежденный в ДТП. Фото: Хмельницкое районное управление полиции
На зображенні може бути: текст
Люди, пострадавшие в результате ДТП. Фото: Хмельницкое районное управление полиции

В микроавтобусе находились девять человек, в том числе два водителя. Всех их, а также водителя Volkswagen, доставили в больницу для обследования.

Читайте также:

Полиция устанавливает обстоятельства аварии

В настоящее время правоохранители уточняют, сколько человек получили травмы и какова степень их тяжести. Полицейские продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства столкновения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября в Николаевской области в суд было передано дело о ДТП, в котором погибли 12 человек. По версии следствия, водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу, из-за чего водитель микроавтобуса, пытаясь избежать столкновения, потерял управление.

Также Новини.LIVE писали, что 31 октября в Хмельницкой области в результате ДТП погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Дети не вернулись с празднования дня рождения, после чего их начали разыскивать. Впоследствии полицейские нашли автомобиль ВАЗ 21099 в реке в соседнем селе.

ДТП авария полиция автомобиль пострадавшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации