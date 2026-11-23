Место смертельного ДТП в Днепре. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Днепре произошло ДТП со смертельным исходом с участием двух несовершеннолетних. Погибли 14-летний и 16-летний подростки. Водителю сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 23 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как произошло смертельное ДТП в Днепре

Авария произошла 20 ноября около 20:50. 40-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и сбил двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм 14-летний подросток скончался на месте происшествия. Второй подросток, которому было 16 лет, скончался в больнице.

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели нескольких человек.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, что в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 7 ноября 2026 года в Волочиском районе Хмельницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения в больницу доставили десять человек, в том числе водителей обоих транспортных средств.

Также мы писали, что в Николаевской области в суд направили обвинительный акт в отношении водителя легкового автомобиля, который, по данным следствия, стал виновником ДТП с 12 погибшими и скрылся с места аварии. Трагедия произошла 4 июля 2026 года на трассе М-14 вблизи села Счастливое, где столкнулись микроавтобус и грузовик. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами.