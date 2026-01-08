Відео
Головна Новини дня У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу

У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу

Дата публікації: 8 січня 2026 12:48
Надзвичайна ситуація нацрівня — Філатов про ситуацію в Дніпрі
Люди в черзі за водою. Фото: "Суспільне Дніпро"

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що відбувається в місті після російського обстрілу. За його словами, наразі надзвичайна ситуація національного рівня.

Про це Борис Філатов повідомив у Telegram у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Ситуація в Дніпрі 8 січня

Філатов зазначив, що у Дніпрі наразі ситуація одна з найскладніших після російських ударів. За його словами, з ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.

"Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами", — розповів мер.

Він повідомив, у лікарні поступово повертається світло. Водночас лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.

Крім того, також заживлена каналізація міста.

Філатов розповів, що лівий берег підтримується альтернативними мережами живлення, зокрема для тиску води на верхніх поверхах.

"Ситуація з водою на правому березі потрохи стабілізується. Усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Також Дніпро забезпечила водою смт Слобожанський та міста Самар і Підгородні", — каже мер.

Він також повідомив, яка ситуація з теплом. Усі котельні вчора були знеструмлені внаслідок російського обстрілу. Наразі триває робота, аби відновити їх.

"Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива на декілька діб. Також у нас працює 89 суто комунальних пунктів незламності. Крім цього, такі ж пункти незламності облаштовані державною владою та приватними підприємцями", — зазначив Філатов.

А дитячі садочки в місті працюють черговими групами по чотири години. Канікули у школах вирішили продовжити до 11 січня.

Скільки людей без світла?

У ДТЕК повідомили, що наразі 800 000 родин Дніпропетровської області тимчасово без світла після російських ударів.

"Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням. Нам вже вдалося заживити частину критичної інфраструктури. Роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі наразі важка ситуація, але контрольована. Окупанти здійснили одну з найбільших атак на місто з початку великої війни.

А у Запорізькій області вдалося відновити електропостачання після масованого російського обстрілу, який спричинив блекаут.

війна Дніпро Дніпропетровська область обстріли Борис Філатов надзвичайна ситуація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
