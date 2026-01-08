Чрезвычайная ситуация нацуровня — Филатов о ситуации в Днепре

Люди в очереди за водой. Фото: "Суспільне Дніпро"

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что происходит в городе после российского обстрела. По его словам, сейчас чрезвычайная ситуация национального уровня.

Об этом Борис Филатов сообщил в Telegram в четверг, 8 января.

Ситуация в Днепре 8 января

Филатов отметил, что в Днепре сейчас ситуация одна из самых сложных после российских ударов. По его словам, с ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы.

"Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами", — рассказал мэр.

Он сообщил, в больницы постепенно возвращается свет. В то же время лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.

Кроме того, также оживлена канализация города.

Филатов рассказал, что левый берег поддерживается альтернативными сетями питания, в частности для давления воды на верхних этажах.

"Ситуация с водой на правом берегу понемногу стабилизируется. Все благодаря просто титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков. Также Днепр обеспечил водой пгт Слобожанский и города Самар и Подгородные", — говорит мэр.

Он также сообщил, какая ситуация с теплом. Все котельные вчера были обесточены в результате российского обстрела. Сейчас идет работа, чтобы восстановить их.

"Электротранспорт по городу компенсируется автобусами. Так же Днепр имеет запас топлива на несколько суток. Также у нас работает 89 чисто коммунальных пунктов несокрушимости. Кроме этого, такие же пункты несокрушимости обустроены государственной властью и частными предпринимателями", — отметил Филатов.

А детские сады в городе работают дежурными группами по четыре часа. Каникулы в школах решили продлить до 11 января.

Сколько людей без света?

В ДТЭК сообщили, что сейчас 800 000 семей Днепропетровской области временно без света после российских ударов.

"Энергетики всей области непрерывно работают над восстановлением. Нам уже удалось оживить часть критической инфраструктуры. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

