Підліток із Києва організував два вибухи в Дніпрі — прокуратура

У Дніпрі 16-річний юнак влаштував подвійний теракт — є жертви
Офіс генерального прокурора повідомив про викриття резонансного подвійного теракту у Дніпрі, до якого причетний 16-річний підліток. За даними слідства, вибухи, що забрали життя однієї людини та призвели до поранення правоохоронця, неповнолітній виконав за завданням представників російських спецслужб.
Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Підліток з Києва влаштував подвійний теракт у Дніпрі
Установлено, що в листопаді 2025 року російські куратори вийшли на юнака через Telegram і схилили його до співпраці, пропонуючи за виконані задачі грошову винагороду.
За вказівкою кураторів він виїхав із Києва до Дніпра, де власноруч зробив два саморобні вибухові пристрої. Обидві закладки він розмістив у визначених локаціях, а до них прикріпив мобільні телефони, що мали зафіксувати момент виконання злочину на відео.
Слідство встановило, що представники РФ навмисно привели до місця першої вибухівки випадкового чоловіка, переконавши його, нібито там схована партія наркотиків. Коли він підійшов до схованки, стався вибух, і потерпілий загинув на місці.
Згодом на місце події прибув вибухотехнік поліції, який оглядав територію після першого вибуху. Саме в цей момент було приведено в дію другий пристрій, і правоохоронець отримав поранення, як і передбачали організатори теракту.
Нещодавно, 24 листопада, підліткові офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Наразі прокуратура клопоче про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
