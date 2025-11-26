Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі 16-річний юнак влаштував подвійний теракт — є жертви

У Дніпрі 16-річний юнак влаштував подвійний теракт — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:25
Оновлено: 14:24
Підліток із Києва організував два вибухи в Дніпрі — прокуратура
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття резонансного подвійного теракту у Дніпрі, до якого причетний 16-річний підліток. За даними слідства, вибухи, що забрали життя однієї людини та призвели до поранення правоохоронця, неповнолітній виконав за завданням представників російських спецслужб.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також:

Підліток з Києва влаштував подвійний теракт у Дніпрі

Установлено, що в листопаді 2025 року російські куратори вийшли на юнака через Telegram і схилили його до співпраці, пропонуючи за виконані задачі грошову винагороду. 

За вказівкою кураторів він виїхав із Києва до Дніпра, де власноруч зробив два саморобні вибухові пристрої. Обидві закладки він розмістив у визначених локаціях, а до них прикріпив мобільні телефони, що мали зафіксувати момент виконання злочину на відео.

null
Телефонні пристрої, які використовував підліток. Фото: СБУ

Слідство встановило, що представники РФ навмисно привели до місця першої вибухівки випадкового чоловіка, переконавши його, нібито там схована партія наркотиків. Коли він підійшов до схованки, стався вибух, і потерпілий загинув на місці.

Згодом на місце події прибув вибухотехнік поліції, який оглядав територію після першого вибуху. Саме в цей момент було приведено в дію другий пристрій, і правоохоронець отримав поранення, як і передбачали організатори теракту.

Нещодавно, 24 листопада, підліткові офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Наразі прокуратура клопоче про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила в Сумській області жінку, яка встановлювала маяки для влучних атак російськими дронами.

Також служба безпеки викрила іноземця, який коригував російські атаки по українським енергооб'єктам.

СБУ теракт смерть вибух Дніпро Офіс генерального прокурора
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації