Підліток із Києва організував два вибухи в Дніпрі — прокуратура

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття резонансного подвійного теракту у Дніпрі, до якого причетний 16-річний підліток. За даними слідства, вибухи, що забрали життя однієї людини та призвели до поранення правоохоронця, неповнолітній виконав за завданням представників російських спецслужб.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Підліток з Києва влаштував подвійний теракт у Дніпрі

Установлено, що в листопаді 2025 року російські куратори вийшли на юнака через Telegram і схилили його до співпраці, пропонуючи за виконані задачі грошову винагороду.

За вказівкою кураторів він виїхав із Києва до Дніпра, де власноруч зробив два саморобні вибухові пристрої. Обидві закладки він розмістив у визначених локаціях, а до них прикріпив мобільні телефони, що мали зафіксувати момент виконання злочину на відео.

Телефонні пристрої, які використовував підліток. Фото: СБУ

Слідство встановило, що представники РФ навмисно привели до місця першої вибухівки випадкового чоловіка, переконавши його, нібито там схована партія наркотиків. Коли він підійшов до схованки, стався вибух, і потерпілий загинув на місці.

Згодом на місце події прибув вибухотехнік поліції, який оглядав територію після першого вибуху. Саме в цей момент було приведено в дію другий пристрій, і правоохоронець отримав поранення, як і передбачали організатори теракту.

Нещодавно, 24 листопада, підліткові офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Наразі прокуратура клопоче про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

