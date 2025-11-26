Видео
В Днепре 16-летний юноша устроил двойной теракт — есть жертвы

В Днепре 16-летний юноша устроил двойной теракт — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:25
обновлено: 14:24
Подросток из Киева организовал два взрыва в Днепре — прокуратура
Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении резонансного двойного теракта в Днепре, к которому причастен 16-летний подросток. По данным следствия, взрывы, унесшие жизнь одного человека и приведшие к ранению правоохранителя, несовершеннолетний выполнил по заданию представителей российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что в ноябре 2025 года российские кураторы вышли на юношу через Telegram и склонили его к сотрудничеству, предлагая за выполненные задачи денежное вознаграждение.

По указанию кураторов он выехал из Киева в Днепр, где собственноручно сделал два самодельных взрывных устройства. Обе закладки он разместил в определенных локациях, а к ним прикрепил мобильные телефоны, которые должны были зафиксировать момент совершения преступления на видео.

null
Телефонные устройства, которые использовал подросток. Фото: СБУ

Следствие установило, что представители РФ намеренно привели к месту первой взрывчатки случайного мужчину, убедив его, якобы там спрятана партия наркотиков. Когда он подошел к тайнику, произошел взрыв, и пострадавший погиб на месте.

Впоследствии на место происшествия прибыл взрывотехник полиции, который осматривал территорию после первого взрыва. Именно в этот момент было приведено в действие второе устройство, и правоохранитель получил ранения, как и предполагали организаторы теракта.

Недавно, 24 ноября, подростку официально сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — совершение террористического акта, приведшего к гибели человека. Сейчас прокуратура ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что недавно СБУ разоблачила в Сумской области женщину, которая устанавливала маяки для точных атак российскими дронами.

Также служба безопасности разоблачила иностранца, который корректировал российские атаки по украинским энергообъектам.

СБУ теракт смерть взрыв Днепр Офис генерального прокурора
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
