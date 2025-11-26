Подросток из Киева организовал два взрыва в Днепре — прокуратура

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении резонансного двойного теракта в Днепре, к которому причастен 16-летний подросток. По данным следствия, взрывы, унесшие жизнь одного человека и приведшие к ранению правоохранителя, несовершеннолетний выполнил по заданию представителей российских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что в ноябре 2025 года российские кураторы вышли на юношу через Telegram и склонили его к сотрудничеству, предлагая за выполненные задачи денежное вознаграждение.

По указанию кураторов он выехал из Киева в Днепр, где собственноручно сделал два самодельных взрывных устройства. Обе закладки он разместил в определенных локациях, а к ним прикрепил мобильные телефоны, которые должны были зафиксировать момент совершения преступления на видео.

Телефонные устройства, которые использовал подросток. Фото: СБУ

Следствие установило, что представители РФ намеренно привели к месту первой взрывчатки случайного мужчину, убедив его, якобы там спрятана партия наркотиков. Когда он подошел к тайнику, произошел взрыв, и пострадавший погиб на месте.

Впоследствии на место происшествия прибыл взрывотехник полиции, который осматривал территорию после первого взрыва. Именно в этот момент было приведено в действие второе устройство, и правоохранитель получил ранения, как и предполагали организаторы теракта.

Недавно, 24 ноября, подростку официально сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — совершение террористического акта, приведшего к гибели человека. Сейчас прокуратура ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

