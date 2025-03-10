Доступ на зброю став доступним для українців у Дії

У Дії тепер доступний дозвіл на зброю — деталі
В Дії став доступний дозвіл на зброю. Наразі ця послуга працює в режимі бета-тестування, але українці вже можуть користуватись нею.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в понеділок, 10 березня.
Дозвіл на зброю у Дії
За словами Федорова, багато українців висловили інтерес щодо володіння зброєю, тому й вирішили цифровізувати цей напрям. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, а тепер на його основі запустили дозвіл у Дії.
"До цифровізації дозвіл був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи. А зараз ви можете миттєво згенерувати дозвіл у Дії і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа", — зазначив міністр.
Українці також будуть отримувати онлайн сповіщення про закінчення терміну дії дозволу. Продовжити його можна буде онлайн через сайт МВС.
"Дозвіл у Дії — це зручно та безпечно. Документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї", — наголошує Федоров.
Як отримати дозвіл на зброю у Дії
Для початку необхідно оновити застосунок. Після цього потрібно прогорнути всі документи до кінця та натиснути "додати документ". Якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі, у Дії з'явиться дозвіл на неї.
Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко заявив, що українці мають тисячі одиниць трофейної зброї. При цьому тільки 10% подібної зброї оформлено належним чином.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби української армії в артилерії в цьому році зможуть забезпечити на 100%. Держава планує наростити власне виробництво зброї.
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