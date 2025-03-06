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Українці "розжились" тисячами одиниць трофейної зброї

6 березня 2025 23:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зараз в Україні налічується понад 250 тисяч одиниць незареєстрованої трофейної зброї
Вилучення незареєстрованої зброї Нацполіцією. Ілюстративне фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Через агресію Росії проти України серед громадян налічується багато одиниць трофейної незареєстрованої зброї. Фахівці підраховують умовно 250 000 одиниць незареєстрованих "стволів". 

Про це в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат Руслан Горбенко.

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Такі дані поліція отримала всього за пару місяців з дозволу на реєстрацію. Причому тільки 10% подібної зброї оформлено належним чином, зазначив Горбенко.

"Я думаю, що в майбутньому, по-перше, хто не зареєструє, країна буде проводити дні, "Здай зброю" і людина отримає якусь умовну винагороду. Тобто держава буде просто викуповувати ту знайдену зброю", — сказав народний депутат.

Він також наголосив, що з небажаючими здати трофейну зброю будуть працювати співробітники ДБР. Горбенко розповів, що вже є затримання деяких військових, які, на жаль, продавали цю трофейну зброю. 

Раніше повідомлялось, що на пункті пропуску "Краківець — Корчова" водії намагалися вивезти зброю та психотропи. Їх викрив службовий собака Айрон, натренований на виявлення заборонених речовин.

А військовий з Одещини намагався перепродати гранату РГД-5. Проте правоохоронці викрили чоловіка та скерували справу до суду, через що він отримав умовний вирок.

ДБР зброя закон війна в Україні Нацполіція трофей
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