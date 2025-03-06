Сейчас в Украине насчитывается более 250 тысяч единиц незарегистрированного трофейного оружия

Изъятие незарегистрированного оружия Нацполицией. Иллюстративное фото: Нацполиция

Из-за агрессии России против Украины среди граждан насчитывается много единиц трофейного незарегистрированного оружия. Специалисты подсчитывают условно 250 000 единиц незарегистрированных "стволов".

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Руслан Горбенко.

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Такие данные полиция получила всего за пару месяцев по разрешению на регистрацию. Причем только 10% подобного оружия оформлено должным образом, отметил Горбенко.

"Я думаю, что в будущем, во-первых, кто не зарегистрирует, страна будет проводить дни, "Сдай оружие" и человек получит какое-то условное вознаграждение. То есть государство будет просто выкупать то найденное оружие", — сказал народный депутат.

Он также отметил, что с нежелающими сдать трофейное оружие будут работать сотрудники ГБР. Горбенко рассказал, что уже есть задержание некоторых военных, которые, к сожалению, продавали это трофейное оружие.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Краковец — Корчева" водители пытались вывезти оружие и психотропы. Их разоблачила служебная собака Айрон, натренированная на выявление запрещенных веществ.

А военный из Одесской области пытался перепродать гранату РГД-5. Однако правоохранители разоблачили мужчину и направили дело в суд, из-за чего он получил условный приговор.