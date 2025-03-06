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Вивозили зброю та психотропи — на кордоні пес викрив злочинців

6 березня 2025 13:16
Аркадій Пастула - Редактор
На кордоні викрили спробу перевезення зброї та психотропів
Прикордонник з собакою. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
Аркадій Пастула - Редактор

На пункті пропуску "Краківець — Корчова" водії намагалися вивезти зброю та психотропи. Їх викрив службовий собака Айрон, натренований на виявлення заборонених речовин.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у Telegram у четвер, 6 березня.

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Заборонені речовини на кордоні

У ПП під керуванням 46-річного українця прибувала вантажівка MAN, яка їхала до Польщі. 

Собака прикордонників
Собака Айрон. Фото: ДМСУ

"Під час огляду транспортного засобу спрацював службовий собака Айрон, натренований на виявлення заборонених речовин. Відтак, працівники митниці вилучили з куртки водія два пакети з підозрілим вмістом", — йдеться у повідомленні.

Спроба вивезти психотропи за кордон
Вилучений пакет. Фото: ДМСУ

В одному з них було понад 11 грам канабісу, а в іншому — 1,3 грама амфетаміну.

Крім того, під час огляду авто Toyota Land Cruiser під керуванням громадянина Британії вдалося виявити зброю. Йдеться про шаблю завдовжки 700 мм, розібраний пістолет марки "Glock", 9 mm та два бойові набої калібру 5,45 мм.

Зброя на кордоні
Вилучена зброя. Фото: ДМСУ
На кордоні виявили зброю
Вилучена зброя. Фото: ДМСУ

"Повідомлення про обидва факти, які мають ознаки кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 309 та ст. 263 ККУ, митники скерували до правоохоронних органів", — додали в ДМСУ.

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Допис Державної митної служби України. Фото: скриншот

Нагадаємо, українець намагався підкупити прикордонника, щоб незаконно перетнути кордон разом із товаришем.

Також на Буковині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон із Румунією.

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