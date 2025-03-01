На Буковині затримали чоловіка, який заплатив за втечу до Румунії

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Працівники ДПСУ затримали на Буковині двох чоловіків, які намагалися незаконно перейти державний кордон у напрямку Румунії. Один із них віддав організатору $20 000 за обіцянку "безпечного переходу".

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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За інформацією правоохоронців, маршрут був спланований дистанційно: організатор найняв провідника, який супроводжував порушників у їхній спробі втекти за кордон. Однак спроба завершилася затриманням.

На чоловіка, який намагався перетнути кордон незаконно, складено адміністративний протокол, а організатору та його спільнику загрожує кримінальна відповідальність.

Правоохоронці закликають не довіряти шахрайським схемам.

"Не піддавайтеся на шахрайські схеми та пам'ятайте: законний перетин — єдиний безпечний шлях", — повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно в Чернівецькій області затримали школярів, які проводили військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

А у Львівській області також нещодавно викрили чоловіка, який за 9 тисяч євро намагався провезти через кордон військовозобов'язаного.