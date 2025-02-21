Школярі переправляли ухилянтів за кордон — на Буковині затримали порушників

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: скриншот з відео

На Буковині 16-річні школярі проводили ухилянтів через кордон. Правопорушників "засікла" фотопастка і їх затримали прикордонники.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 21 лютого.

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У ДПСУ розповіли, що правопорушників "засікла" фотопастка біля Красноїльська, а службовий пес швидко вивів прикордонників на слід. З'ясувалося, що четверо чоловіків заплатили провідникам від трьох до восьми тисяч євро. На "мандрівників" склали адміністративні протоколи.

"Трьом із провідників — лише 16 років, а їхнього 19-річного напарника затримали за статтею 208 КПК. Неповнолітніх передали батькам, справу розглядають правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрили схему для ухилянтів. Вони обіцяли вивезти чоловіків до Молдови за 15 тисяч доларів.

Також ми писали, що на Закарпатті чоловіки сховалися в "КАМАЗі" з піском, щоб утекти за кордон. Порушники хотіли виїхати до Угорщини.