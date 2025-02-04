На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів у вантажівці під піском

Ухилянт вилізає з вантажівки. Фото: ДПСУ

На Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили спробу незаконного перетину державного кордону. Порушники намагалися виїхати до Угорщини, сховавшись у вантажівці під шаром піску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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На околиці села Велика Паладь прикордонники разом із оперативниками СБУ та слідчими поліції зупинили вантажівку "КАМАЗ", водій якої перевозив 13 чоловіків із різних регіонів України. Серед них були мешканці Запорізької (троє осіб), Львівської (двоє), Київської (двоє), а також Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей. Переправник вимагав за свої "послуги" від 8 до 10 тисяч доларів із кожного.

Прикордонники виявили у вантажівці ухилянтів. Фото: скриншот

Водія "КАМАЗа" та ще двох його спільників затримали відповідно до ст. 208 КПК. Під час обшуків вилучено п'ять транспортних засобів, три прилади нічного бачення, три гвинтівки та один травматичний пістолет, які мали протерміновані дозволи.

грошові кошти.

Знайдена вилучена зброя. Фото: ДПСУ

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також у ДПСУ повідомили, що учора, 3 лютого, Хустський районний суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 4,5 млн гривень.

Нагадаємо, в Одеській області затримали прикордонника, який шукав "клієнтів" та допомагав їм незаконно перетинати кордон.

Також в Одеській області нещодавно затримали юриста, який займався переправлянням військовозобов'язаних за кордон.