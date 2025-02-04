На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в грузовике под песком

Уклонист вылезает из грузовика. Фото: ГПСУ

На Закарпатье сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с правоохранителями разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы. Нарушители пытались выехать в Венгрию, спрятавшись в грузовике под слоем песка.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

13 нарушителей хотели выехать из страны в грузовике под слоем песка

На окраине села Большая Паладь пограничники вместе с оперативниками СБУ и следователями полиции остановили грузовик "КАМАЗ", водитель которого перевозил 13 мужчин из разных регионов Украины. Среди них были жители Запорожской (трое человек), Львовской (двое), Киевской (двое), а также Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской областей. Переправщик требовал за свои "услуги" от 8 до 10 тысяч долларов с каждого.

Пограничники обнаружили в грузовике уклонистов. Фото: скриншот

Водителя "КАМАЗа" и еще двух его сообщников задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Во время обысков изъято пять транспортных средств, три прибора ночного видения, три винтовки и один травматический пистолет, которые имели просроченные разрешения.

денежные средства.

Найдено изъятое оружие. Фото: ГПСУ

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также в ГПСУ сообщили, что вчера, 3 февраля, Хустский районный суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 4,5 млн гривен.

Напомним, в Одесской области задержали пограничника, который искал "клиентов" и помогал им незаконно пересекать границу.

Также в Одесской области недавно задержали юриста, который занимался переправкой военнообязанных за границу.