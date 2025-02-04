На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в грузовике под песком

Мужчины спрятались в "КАМАЗе" с песком, чтобы сбежать за границу
На Закарпатье сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда совместно с правоохранителями разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы. Нарушители пытались выехать в Венгрию, спрятавшись в грузовике под слоем песка.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
13 нарушителей хотели выехать из страны в грузовике под слоем песка
На окраине села Большая Паладь пограничники вместе с оперативниками СБУ и следователями полиции остановили грузовик "КАМАЗ", водитель которого перевозил 13 мужчин из разных регионов Украины. Среди них были жители Запорожской (трое человек), Львовской (двое), Киевской (двое), а также Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской областей. Переправщик требовал за свои "услуги" от 8 до 10 тысяч долларов с каждого.
Водителя "КАМАЗа" и еще двух его сообщников задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Во время обысков изъято пять транспортных средств, три прибора ночного видения, три винтовки и один травматический пистолет, которые имели просроченные разрешения.
денежные средства.
Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Также в ГПСУ сообщили, что вчера, 3 февраля, Хустский районный суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 4,5 млн гривен.
Напомним, в Одесской области задержали пограничника, который искал "клиентов" и помогал им незаконно пересекать границу.
Также в Одесской области недавно задержали юриста, который занимался переправкой военнообязанных за границу.
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