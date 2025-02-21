Школьники переправляли уклонистов за границу — на Буковине задержали нарушителей

Задержание уклонистов на границе. Фото: скриншот из видео

На Буковине 16-летние школьники проводили уклонистов через границу. Правонарушителей "засекла" фотоловушка и их задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 21 февраля.

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Задержание уклонистов на границе

В ГПСУ рассказали, что правонарушителей "засекла" фотоловушка возле Красноильска, а служебный пес быстро вывел пограничников на след. Выяснилось, что четверо мужчин заплатили проводникам от трех до восьми тысяч евро. На "путешественников" составили административные протоколы.

"Троим из проводников — всего 16 лет, а их 19-летнего напарника задержали по статье 208 УПК. Несовершеннолетних передали родителям, дело рассматривают правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве разоблачили схему для уклонистов. Они обещали вывезти мужчин в Молдову за 15 тысяч долларов.

Также мы писали, что на Закарпатье мужчины спрятались в "КАМАЗе" с песком, чтобы сбежать за границу. Нарушители хотели выехать в Венгрию.